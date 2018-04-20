Samsung Galaxy S9+ mini будет переименован

2018-04-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S9+ mini ; [59]
Недавно в базе данных китайского регулятора TENAA был замечен смартфон Samsung Galaxy S9+ mini с индексом SM-G8850. Сегодня стало известно, что сертификацию Bluetoth получил смартфон под названием Galaxy Dream-Lite. По словам источника, именно такое наименование получит мини-версия флагманского смартфона Galaxy S9+. Если верить базе данных бенчмарка Geekbench, аппарат оснастят дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, процессором Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.0 Oreo. Дата официального анонса и цена этого смартфона пока держатся пока неизвестны.


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