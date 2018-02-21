Samsung Galaxy S9+ может получить 256 ГБ внутренней памяти

Небезызвестный искатель утечек @rquandt поделился информацией о грядущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S9+, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит модификацию с 256 ГБ встроенной памяти. В качестве источника утечки указывается официальный центр утраченных/найденных устройств, в базе которой была обнаружена модель G965N с 256 ГБ памяти. В прошлом году Samsung уже выпускала Galaxy Note 9 c таким объемом ПЗУ, однако данная версия не появилась в международной продаже. Напомним, что официальный анонс смартфонов Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ состоится 25 февраля в нулевой день выставки MWC 2018.