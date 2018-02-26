Samsung Galaxy S9 официально анонсировали

Официально представлен смартфон Samsung Galaxy S9, который оказался совершенно не таким интересным, как все ожидали. У новинки не изменился дизайн корпуса, дисплей остался с прежними характеристиками, лишь немного улучшили начинку и камеру поставили крутую. Будут ли пользователи покупать флагман прошлого года с улучшенной камерой? Конечно будут, ведь фанатов на рынке предостаточно, вот только это не тот гаджет, который должен был изменить рынок и дать ответ яблочному флагману. Скорее, смартфон является немного обновленной версией предыдущего флагмана, но не новой версией уж точно. Уже этой весной смартфон отправится на прилавки магазинов, осталось только накопить денег и отправиться за покупками. Не могу сказать, что мне Samsung Galaxy S9 понравился, но если у вас есть желание купить хороший камерофон - берите.