Samsung Galaxy S9 показался на живых фото

В сети появились живые фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S8, официальный анонс которого состоится 25 февраля. Снимки полностью подтверждает многочисленные рендеры – передняя панель как в Galaxy S8 и переехавший под камеру сканер отпечатка пальца. Согласно последней утечке, Galaxy S9 и S9+ будут отличаться не только размерами дисплея, как это было в случае с предыдущим поколением. Samsung Galaxy S9+ получит 6 ГБ оперативной памяти, а Galaxy S9 – 4 ГБ. Старшую модель оснастят двойной основной камерой 12+12 Мп, в то время как младшая довольствуется одинарным модулем на 12 Мп.

Смартфоны также получат 5,8- и 6,2-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 128 ГБ встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы на 3000 и 3500 мАч, слот для карт microSD объёмом до 400 ГБ, 3,5-мм аудиоразъем и порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, операционную систему Android 8.0 Oreo.