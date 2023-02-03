Samsung Galaxy S9 получили Android 13

Энтузиасты сообщили о возможности установить оболочку One UI 5.0 на базе операционной системы Android 13 для смартфонов Samsung Galaxy S9 и Note9. Речь идет о неофициальной прошивке Noble ROM 3.0, портированной на Galaxy S9, S9+ и Note9 на базе однокристальной системы Samsung Exynos 9810.

Напомним, что выпущенные в феврале 2019 года Galaxy S9 и Galaxy S9+ имеют в своем распоряжении 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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