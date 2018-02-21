Samsung Galaxy S9 с одуванчиками

2018-02-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy S9; [162]
До релиза смартфона Samsung Galaxy S9 осталось совсем немного времени, но утечки только усилились - то дизайн новинки покажут, то характеристики, то камеру. Теперь вот в сеть попали новые изображения гаджета, на которых видно новый дизайн корпуса (относительно новый) и одуванчики на экране. Напомним, шестой флагман компании поставлялся с такими вот одуванчиками на экране, вполне возможно, что производитель решил возродить эту фишку. С другой стороны, зачем гадать, если продукт официально анонсируют уже совсем скоро, нам осталось тольк попкорном запастись и посмотреть на возможности будущего покорителя рынка. Ведь, с ценником iPhone X, занять первое место в своем сегменте не составит большого труда. Да и внешний вид гаджета, хотя его решили не менять, смотрится весьма и весьма привлекательно, я бы купил.


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