Samsung Galaxy S9 сливают специально

В сети появились новые фотографии смартфона Samsung Galaxy S9 и уже никто не сомневается, что этот гаджет будет выглядеть именно так. Производитель либо плохо скрывает свои новинки от глаз инсайдеров, либо делает это специально - в интернете активно обсуждают гаджет, шумихи вокруг устройства тьма, хотя это просто бесплатный пиар для производителя. До анонса осталось совсем чуть-чуть, там уже будет понятно что умеет смартфон, какой у него дизайн и что с камерой. Думаю, мы сумеем максимально оперативно рассказать вам все новости о продукте в день анонса, главное - оставайтесь на связи и всегда будете знать больше о мире высоких технологий. Ведь, помимо фотографий гаджетов, слитых в интернет, мы еще много чего интересного пишем и рассказываем. Думаю, Samsung Galaxy S9 будет яркой новинкой этого месяца.