Samsung Galaxy S9 вышел в новом цвете

2018-11-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy S9; [104]
Компания Samsung довольно успешно презентовала свои смартфоны Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+. Новинки хотя и не удивили новым дизайном, но стоят адекватных денег, у них нет выреза в экране, как у большинства смартфонов, плюс неплохая начинка. Прошло уже достаточно много времени с момента релиза устройства и компания, видимо, решила напомнить о своем существовании — смартфоны выпустили в новом цвете, который назвали Ice Blue. Собственно, на тыльной стороне можно заметить красивый градиент, переходящи из голубого в белый. Это действительно выглядит очень стильно, но мне кажется, что это не очень поможет компании вывести свой продукт на былой уровень продаж. Все же, кто хотел купить данный смартфон, тот его уже давно купил в стандартных цветах. Хотя, может кто-то перед Новым годом решит сделать себе или родным приятный подарок.


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