Samsung Galaxy S9 выйдет в продажу 2 марта

Несмотря на то, что информация о смартфоне Samsung Galaxy S9 появилась в сети относительно недавно, уже можно получить всю информацию про анонс и дату старта продаж. Уже 25 февраля нам покажут новый флагман компании, он должен выглядеть достаточно привлекательно и уже нет ощущения, что фотографии из интернета окажутся фейком, слишком много источников выдают одинаковые фотографии и рендеры, это не может быть совпадением. Старт продаж смартфона начинается с 2 марта, точнее, с этой даты начинают принимать предварительные заказы на мобильный телефон, а когда его отгрузят в магазины для первых пользователей - не совсем понятно. Ждем новой информации по этой теме, так как смартфон весьма интересным оказался и если у него будет адекватная стоимость при хорошем железе, то почему бы и не присмотреться.