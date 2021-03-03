Samsung Galaxy Tab S6 получит обновление до One UI 3.1

Samsung представила Galaxy Tab S6 как флагманский планшет в 2019 году, но устройство оказалось не шибко популярным на рынке, так что составить реальную конкуренцию планшету iPad новинка не смогла. Продукт дебютировал с One UI 1.x на базе Android 9.0 Pie, но позже планшет был обновлен до One UI 2.5 на базе Android 10. Теперь, спустя полтора года после выпуска, планшет премиум-класса получает второе крупное обновление в виде One UI 3.1 на базе Android 11. Стоит отметить, что Samsung начала выпуск стабильного обновления One UI 3.0 на базе Android 11 для соответствующих устройств с декабря 2020 года. Чуть более месяца спустя компания начала внедрять обновление One UI 3.1 на устройства, получившие предыдущий апдейт. Так что планшет тоже получит прошивку с новыми функциями.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S6
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