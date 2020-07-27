Samsung Galaxy Tab S7 получит новые функции

Мы довольно часто говорим о том, что компания Samsung должна вернуться на рынок планшетов и показать что-то действительно качественное, ведь иначе компания Apple и дальше будет наслаждаться доминированием. Теперь уже производитель думает над созданием планшета Samsung Galaxy Tab S7, который уже сейчас находится в полном производстве. Информация о гаджете появилась у сертификатора, который выдает сертификаты перед релизом. Вероятно, если гаджет показался на официальном сайте, то можно говорить о скором релизе новинки. Но мы пока что не знаем на сто процентов, когда именно Samsung Galaxy Tab S7 будет отправлен в продажу. Ожидаем полноценного анонса и тогда можно будет детально говорить более детально о данной новинке.