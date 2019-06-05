Samsung Galaxy XCover 4s не боится ничего

На рынке защищены смартфонов сейчас серьезный застой, так как производители не очень хотят вкладывать средства в разработку таких гаджетов. Крупным компаниям не очень выгодно создавать смартфон, который потом кто-то купит и будет использовать в течение нескольких лет. Гораздо прибыльнее выпускать смартфоны обычного типа и потом получать деньги с официального ремонта в сервисном центре, например. Но, на просторах интернета удалось найти информацию о смартфоне Samsung Galaxy XCover 4s, который выглядит достаточно привлекательно, у него есть все необходимое для защиты ваших данных в путешествиях или во время активных занятий спортом. Крутой продукт, который точно стоит потраченных на него денег. Хотя, цену еще никто не назвал.