Samsung Galaxy XCover 7 получит слабый процессор

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover 7, который набирает 663 балла и 1867 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Ранее смартфону приписывали защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810 и съёмный аккумулятор. Официальный релиз Samsung Galaxy XCover 7 может состояться уже в первом квартале следующего года.