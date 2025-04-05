Samsung Galaxy XCover7 Pro получит 120-Гц экран

Профильное издание AndroidHeadlines поделился подробностями о защищенном смартфоне Samsung Galaxy XCover7 Pro, релиз которого ожидается в этом месяце. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,6-дюймового ЖК-экрана с разрешением 2408:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 4350 мАч, поддержки 15-Вт проводной быстрой зарядки, бокового дактилоскопического сенсора, ОС Android 15 с прошивкой One UI 7, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, поддержкой Dual SIM, 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth и NFC, а также интерфейсом USB-C. Утверждается, что версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 600 евро.