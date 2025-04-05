Samsung Galaxy XCover7 Pro получит 120-Гц экран

Профильное издание AndroidHeadlines поделился подробностями о защищенном смартфоне Samsung Galaxy XCover7 Pro, релиз которого ожидается в этом месяце. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,6-дюймового ЖК-экрана с разрешением 2408:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 4350 мАч, поддержки 15-Вт проводной быстрой зарядки, бокового дактилоскопического сенсора, ОС Android 15 с прошивкой One UI 7, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, поддержкой Dual SIM, 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth и NFC, а также интерфейсом USB-C. Утверждается, что версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 600 евро.

В серию Vivo X300 войдут четыре смартфона…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о линейке флагманских смартф…
Смартфон Moto G56 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Moto G56 5G,…
Oppo Find X8 Ultra получит полностью плоский дисплей…
Согласно свежей информации от издания Digital Chat Station, предстоящий флагманский смартфон Oppo Find X8…
Vivo X200 Pro возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu…
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под уп…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT…
Складные смартфоны давно перестали быть диковинкой, но тройные «раскладушки» — это абсолютно новый уровен…
Опубликованы фото OPPO Find N5 без складки на экране …
Компания OPPO опубликовала фотографии складного флагманского смартфона Find N5, который еще не был предст…
iPhone 17 Air получит странный островок камеры…
Apple, вероятно, выпустит iPhone 17 Air, свой самый тонкий смартфон, уже в этом году. И ранее ходили слух…
iPhone 16e уже подешевел в России …
Чуть меньше месяца назад в российской продаже в рамках параллельного импорта вышел iPhone 16e от Apple. Т…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor