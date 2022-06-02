Samsung Galaxy Xcover Pro 2 показали на живых фото

По словам издания GizNext, он будет оснащён встроенным хранилищем на 128 ГБ памяти. Дисплей будет иметь диагональ 6,56 дюйма (1080 x 2408 пикселей) и должен работать со стандартной частотой обновления 60 Гц. Ожидается, что телефон будет иметь основную камеру на 50 Мп и сверхширокую камеру на 8 или 12 Мп. На передней панели селфи-камера, вырезанная на дисплее, должна иметь 13-мегапиксельный датчик. Телефон будет питаться от аккумулятора емкостью 4050 мАч. Эта батарея должна быть съемной, и, как вы можете видеть, внизу есть контакты для зарядной док-станции (которая обычно заряжает несколько телефонов одновременно). Что касается размеров, то защищенный телефон будет иметь габариты 169 x 80 x 10 мм и весить около 235 граммов. Ожидайте защиту от пыли и воды IP68. Пока нет никаких указаний на то, когда Samsung выпустит Galaxy Xcover6 Pro в ближайшем будущем — остаётся только ждать.