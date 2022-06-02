Samsung Galaxy Xcover Pro 2 показали на живых фото

Пару месяцев назад известный инсайдер OnLeaks опубликовал 3D-рендеры Samsung Galaxy Xcover Pro 2. С тех пор появилась новая информация, в том числе о том, что фактическим рыночным названием телефона может быть Galaxy Xcover6 Pro. Общий дизайн выглядит так же, как и предполагалось ранее, но были внесены исправления. Например, два объектива камеры и две кнопки (верхняя и левая) теперь имеют красные акценты, что довольно типично для серии. Это должны быть кнопки быстрого доступа, кстати, они позволяют пользователю быстро запускать предустановленное действие без использования экрана. Во всяком случае, предыдущие утечки показали, что Xcover6 Pro будет иметь чипсет Snapdragon 778G с 6 ГБ оперативной памяти.

По словам издания GizNext, он будет оснащён встроенным хранилищем на 128 ГБ памяти. Дисплей будет иметь диагональ 6,56 дюйма (1080 x 2408 пикселей) и должен работать со стандартной частотой обновления 60 Гц. Ожидается, что телефон будет иметь основную камеру на 50 Мп и сверхширокую камеру на 8 или 12 Мп. На передней панели селфи-камера, вырезанная на дисплее, должна иметь 13-мегапиксельный датчик. Телефон будет питаться от аккумулятора емкостью 4050 мАч. Эта батарея должна быть съемной, и, как вы можете видеть, внизу есть контакты для зарядной док-станции (которая обычно заряжает несколько телефонов одновременно). Что касается размеров, то защищенный телефон будет иметь габариты 169 x 80 x 10 мм и весить около 235 граммов. Ожидайте защиту от пыли и воды IP68. Пока нет никаких указаний на то, когда Samsung выпустит Galaxy Xcover6 Pro в ближайшем будущем — остаётся только ждать.
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