Samsung Galaxy Z FE могут выпустить в следующем году

Сетевые источники сообщают, что уже в следующем году компания Samsung может выпустить первый «фанатский» складной смартфон. Речь идет о потенциальной модели Galaxy Flip FE. От старшей модели она будет отличаться менее производительным процессором и не таким крупным внешним дисплеем. Цена должна составить менее 1000 долларов.

Напомним, что представленный в июне Galaxy Z Flip5 характеризуется 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-экраном с разрешением 720:748 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, складным 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, «фронталкой» на 10 Мп, АКБ ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт, защитой от воды (IPX8), стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.3 LE, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.1 «из коробки».
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