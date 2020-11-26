Samsung Galaxy Z Flip 2 получит важный апгрейд

Если мы скажем, что Samsung одержима складными телефонами, то это явно не будет преувеличением, учитывая последние релизы компании. С тех пор, как в 2013 году компания продемонстрировала идею гибкого дисплея и складного устройства, она никогда не прекращала работать над достижением этой цели, независимо от того, сколько времени или сил отнимает данная идея. Несмотря на то, что было выпущено по крайней мере четыре таких устройства, определенно еще есть возможности для улучшения, и, как сообщается, следующий складной телефон будет иметь форм-фактор раскладушки на том же уровне, что и Galaxy Z Fold 2. Но производитель существенно улучшит конструкцию, чтобы потенциальный покупатель мог дольше пользоваться смартфоном с комфортом.