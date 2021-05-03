Samsung Galaxy Z Flip 3 показали на рендерах

Профильный ресурс LetsGoDigital поделился качественными изображениями складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, который еще не был представлен официально. Ожидается, что аппарат получит увеличенный дисплей, тройную камеру, как минимум защиту от брызг в соответствии со степенью IP, более прочную рамку, а также восемь расцветок: черную, зеленую, бежевую, светло-фиолетовую, серую, белую, розовую и темно-синюю. Предполагается, что первые четыре цвета будут предназначены для Европы, а остальные расцветки станут доступны уже после релиза.