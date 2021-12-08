Samsung Galaxy Z Flip 3 стал лидером продаж в Корее

Мы уже писали о хороших продажах складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, но такого успеха от него не ждал, кажется, никто. Аппарат с необычным форм-фактором стал лидером продаж на домашнем южнокорейском рынке. Любопытно, что в десятке самых продаваемых смартфонов оказалась всего одна модель не от Samsung – это международный хит iPhone 12.

Напомним, что Flip 3 характеризуется 1,9-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с частотой обновления 60 Гц и разрешением 260:512 пикселей, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, процессором Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, аккумулятором ёмкостью 3300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной мощностью 10 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, водонепроницаемостью (IPX8) и поддержкой сотовых сетей 5G.