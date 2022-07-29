Samsung Galaxy Z Flip 4 показали на официальных рендерах

Судя по рендерам, Z Flip 4 будет доступен в фиолетовом, синем, черном и золотом цветах. Между тем, Z Fold 4 будет доступен в черном, темно-сером и бежевом цветах. На первый взгляд они выглядят почти так же, как складные устройства нынешнего поколения, и нет явной разницы в дизайне. Мы, вероятно, узнаем тонкие различия между ними после того, как Samsung официально выпустит устройства. Как отмечает The Verge, изображения не совсем показывают, есть ли у Fold 4 селфи-камера под дисплеем своего предшественника и будет ли у него, наконец, слот для S Pen. Поскольку Fold 3 поддерживает ввод с стилуса Samsung S Pen, были предположения, что в следующей версии будет слот для стилуса. Тем не менее, в самых последних сообщениях говорится, что у него может не быть его в конце концов. К счастью, до полноценного анонса осталось не так долго.