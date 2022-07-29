Samsung Galaxy Z Flip 4 показали на официальных рендерах

В прошлом году Samsung пообещала сделать складные телефоны популярными, и до сих пор все больше и больше людей используют этот форм-фактор. Фактически, технологический гигант ранее заявлял, что больше людей сменили бренд на Galaxy Flip 3, чем на его флагманские устройства. Компания собирается представить свои следующие складные телефоны всего через несколько дней, но те, кто хочет знать, чего ожидать, могут взглянуть на будущие телефоны через то, что кажется маркетинговыми фотографиями, просочившимися от Эвана Бласса. Он разместил изображения Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4 в разных цветах и ​​позировал под разными углами на 91Mobiles.

Судя по рендерам, Z Flip 4 будет доступен в фиолетовом, синем, черном и золотом цветах. Между тем, Z Fold 4 будет доступен в черном, темно-сером и бежевом цветах. На первый взгляд они выглядят почти так же, как складные устройства нынешнего поколения, и нет явной разницы в дизайне. Мы, вероятно, узнаем тонкие различия между ними после того, как Samsung официально выпустит устройства. Как отмечает The Verge, изображения не совсем показывают, есть ли у Fold 4 селфи-камера под дисплеем своего предшественника и будет ли у него, наконец, слот для S Pen. Поскольку Fold 3 поддерживает ввод с стилуса Samsung S Pen, были предположения, что в следующей версии будет слот для стилуса. Тем не менее, в самых последних сообщениях говорится, что у него может не быть его в конце концов. К счастью, до полноценного анонса осталось не так долго.
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