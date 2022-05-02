Samsung Galaxy Z Flip 4 получит SoC Snapdragon 8 Gen 1+

Сетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 4, официальная презентация которого ожидается в августе этого года. Утверждается, что новинка сможет похвастаться батареей увеличенной ёмкости. Речь идет об аккумуляторе на 3400 мАч против 3300 мАч у предшественника. Что до аппаратной платформы, то здесь выбор производителя предсказуемо падет на топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Другая подробность, это цена. Flip 4 окажется дешевле, чем Flip 3, оцененный в 1000 долларов.