Samsung Galaxy Z Flip 4 провалил тест на прочность

Недавно мы писали о том, что как складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 успешно прошел знаменитый тест на изгиб в руках у видеоблогера JerryRigEverything. Теперь пришла очередь испытать на прочность другую складную модель – Flip4. Увы, младшая модель оказался не такой крепкой. Дисплей смартфона не сломался – в отличие от шарнира. Устройство продолжало работать, но неисправный шарнир не мог удержать его в сложенном состоянии. Любопытно, что предыдущее поколения Galaxy Flip с этим тестом справилось.

Напомним, что Galaxy Z Flip 4 оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, старой основной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 22:9, внешним 1,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 512:260 пикселей, алюминиевой рамкой, боковым сканером отпечатков, стереодинамиками, защитой от воды (степень IPX8), размерами сложенном состоянии 84,9:71,9:17,1 мм, в разложенном 165,2:71,9?6,9 мм, массой 187 граммов и предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой OneUI 4.1.