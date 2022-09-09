Samsung Galaxy Z Flip 4 провалил тест на прочность

Недавно мы писали о том, что как складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 успешно прошел знаменитый тест на изгиб в руках у видеоблогера JerryRigEverything. Теперь пришла очередь испытать на прочность другую складную модель – Flip4. Увы, младшая модель оказался не такой крепкой. Дисплей смартфона не сломался – в отличие от шарнира. Устройство продолжало работать, но неисправный шарнир не мог удержать его в сложенном состоянии. Любопытно, что предыдущее поколения Galaxy Flip с этим тестом справилось.

Напомним, что Galaxy Z Flip 4 оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, старой основной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 22:9, внешним 1,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 512:260 пикселей, алюминиевой рамкой, боковым сканером отпечатков, стереодинамиками, защитой от воды (степень IPX8), размерами сложенном состоянии 84,9:71,9:17,1 мм, в разложенном 165,2:71,9?6,9 мм, массой 187 граммов и предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой OneUI 4.1.
На смартфонах Apple появится реклама…
Мы все знаем тот факт, что Apple является синонимом высококачественных продуктов, которые клиенты во всем…
Xiaomi Mi MIX Fold 2 получит батарею на 4500 мАч…
Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, официальный рел…
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4…
Компания Samsung представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip 4, который появится в продаже 26 августа …
Примеры фото с камеры Leica в Xiaomi 12S Ultra…
Руководитель Xiaomi Лэй Цзюнь поделился несколькими фотографиями, сделанными на основную камеру смартфона…
Смартфон Oppo A57s получил 33-Вт зарядку …
Компания Oppo представила смартфон A57s, который, в числе прочего, получил предустановленную операционную…
В сети появились фотки задней части Xiaomi 12T Pro…
В просторах интернета появилось новое рендер-изображение с изображением Xiaomi 12T Pro и Redmi Pad для ми…
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max подорожают на 100 долларов…
Один аналитик считает, что покупатели будут платить больше за будущие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и…
Фиолетовый Samsung Galaxy S22 появился в продаже…
Компания Samsung выпустила в китайскую продажу новую версию смартфона Galaxy S22 в расцветке Bora Purple.…
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor