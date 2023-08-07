Samsung Galaxy Z Flip 5 оказался прочнее, чем заявлено

В официальной документации Samsung указывает, что смартфон Galaxy Z Flip 5 протестирован на 200 000 складываний — это значит, что складной смартфон, а точнее его дисплей, можно спокойно складывать и раскладывать 200 тысяч циклов без каких-либо проблем и повреждений, так что даже если вы делаете это по 100 раз в сутки, то экран выдержит более 5 лет эксплуатации. А это больше, чем в целом компания поддерживает патчами данный гаджет. И это подтверждено компанией по сертификации Bureau Veritas, но оказалось, что смартфон гораздо более прочный, чем указывают официальные данные. Дело в том, что энтузиаст под ником Mrkeybrd решил провести реальный тест смартфонов Galaxy Z Flip 5 и Motorola Razr Plus, чтобы узнать, как долго оба гаджета прослужат при многократном складывании и раскладывании.

На момент написания данной новости складной смартфон Samsung уже пережил 274 000 сворачиваний, тогда как Motorola треснул после всего лишь 126 300 циклов складывания. Правда, это вовсе не означает, что Galaxy Z Flip 5 не сталкивался с проблемами в процессе выполнения данного теста. Например, смартфон перестал полностью раскрываться под углом 90 градусов, но это произошло только после 223 000 циклов складывания и раскладывания. Это на 23 000 сворачиваний больше, чем заявлено официально на момент выпуска смартфона. Более того, даже тогда, когда устройство пережило 274 000 складываний и раскладываний, он продолжает работать, пусть и с проблемами в шарнире. Это внушает доверие.
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