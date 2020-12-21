Samsung Galaxy Z Flip 5G обновили до Android 11

Компания Samsung раньше времени выпустила фирменную оболочку Samsung One UI 3.0 на базе Android 11 для складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5G. Сообщается, что апдейт доступен для европейских пользователей.

Напомним, что представленный в июле этого года Samsung Galaxy Z Flip 5G оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 865+ с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 2636:1080 пикселей, 1,1-дюймовым вспомогательным дисплеем с разрешением 300:112 пикселей, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенной тыльной камерой разрешением 12 Мп, фронтальной камерой на 10 Мп, аккумулятором емкостью 3300 мАч и модулем NFC.
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