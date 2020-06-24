Samsung Galaxy Z Flip 5G сертифицировали в Bluetooth SIG

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G получил сертификацию Bluetooh SIG, что означает скорый выход устройства. Предполагается, что аппарат будет представлен уже пятого августа вместе с топовыми моделями Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2. Старт продаж ожидается 20 августа. Информации о спецификациях смартфона пока немного. Главной же интригой относительно характеристик Galaxy Z Flip 5G является его платформа – получит ли смартфон чипсет Snapdragon 865 или же Samsung просто обойдется добавлением модема 5G? Предыдущие слухи прочили Z Flip 5G аккумулятор ёмкостью 3200 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт и флеш-накопитель на 256 ГБ.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip 5G
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