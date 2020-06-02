Samsung Galaxy Z Flip обновили до Android 10

Компания Samsung обновила складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip до самой свежей версии операционной системы Android 10, которая включает июньский патч безопасности Android. По словам источника, Galaxy Z Flip является для корейского производителя одним из самых приоритетных смартфонов из-за стабильно высокого спроса. В отличие от тех же флагманов семейства Samsung Galaxy S20.

Напомним, что Samsung Galaxy Z Flip оснащается 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 2636:1080 пикселей, 1,1-дюймовым вспомогательным дисплеем с разрешением 300:112 пикселей, чипсетом Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенную тыльной камерой разрешением 12 Мп, фронтальной камерой на 10 Мп, аккумулятором емкостью 3300 мАч и модулем NFC.