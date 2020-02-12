Samsung Galaxy Z Flip официально представлен

Вчера на презентации компании Samsung был представлен совершенно новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip, который может похвастаться уникальным дизайном корпуса и складным дисплеем. Дело в том, что в основе смартфона лежит гибкий экран Dynamic AMOLED Infinity Flex Display, построенный на базе фирменного гибкого стекла, который можно складывать пополам без повреждений. Благодаря этому смартфон получил форм-фактор раскладушки, при этом обладая просто гигантским дисплеем с высоким разрешением. Это отличное решение для тех, кто уже устал от стандартных смартфонов и хочет получить нечто более интересное и необычное. Уже с 14 февраля смартфон отправится в продажу на территории России при цене в 119 тысяч рублей.