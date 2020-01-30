Samsung Galaxy Z Flip получит 12 мегапиксельную камеру

Новая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip получит двойной модуль на 12 Мп с технологией Dual Aperture.

Раскладушке также приписывают 6.7 дюймовый дисплей с разрешением 2636х1080 пикселей. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855+ в паре 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать двойной аккумулятор ёмкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

Презентация раскладушки Samsung Galaxy Z Flip состоится 11 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked 2020.