Samsung Galaxy Z Flip получит двойную камеру

Скоро компания Samsung представит новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip.

Новинка будет сделана в форме раскладушки с 6.7 дюймовым гибким дисплеем с разрешением 2636x1080 пикселей.

На дисплее сверху в круглом вырезе посередине будет расположена 10 мегапиксельная фронтальная камера.

На задней стороне разместили двойную основную камеру с двумя датчиками по 12 мегапиксель.

За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855+ в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать двойной аккумулятор с общей ёмкостью 3300 мАч с поддержкой 15 Вт зарядки. По слухам новинка будет продаваться ценником в 1400 долларов.