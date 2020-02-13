Samsung Galaxy Z Flip понравился журналистам

Буквально позавчера компания Samsung официально анонсировал свой новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip, который действительно выглядит очень интересно и привлекательно. При этом у гаджета, естественно, есть свои недостатки, о которых рассказали журналисты. Оказалось, что устройство достаточно маркое из-за того, что тыльная сторона гаджета полностью глянцевая и буквально любой пользователь оставляет там свои отпечатки пальцев при использовании гаджета. Также некоторые журналисты отметили, что уже после дня использования у смартфона по центру заметен изгиб дисплея, который всегда будет там расположен из-за постоянного складывания и раскладывания устройства. Это немного странно, но если привыкнуть, то можно пользоваться.