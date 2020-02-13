Samsung Galaxy Z Flip раскладушка за 1380 долларов

На презентации Samsung Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip.

Новинка выполнена в форме раскладушки как прошлогодний смартфон Galaxy Fold.

Новинка получила два дисплея. Первый дисплей находится на корпусе смартфона и получил 1.06 дюймов. Этот дисплей служит для уведомлений. А второй дисплей, то есть основной, получил 6.7 дюймовый Infinity-O дисплей.

Гибкий дисплей новинки защищен специальным стеклянным покрытием. Механические шарниры отрывания и закрывания смартфона получили специальные щеточки, чтобы защитить конструкцию от пыли и мусора.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 855+ в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

Основная камера смартфона получила два модуля. Где первый модуль это 12 Мп (f/1.8) которую дополняет 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 123 градуса (f/2.2). Фронтальная селфи-камера получила 10 Мп. Смартфон будет работать на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip будет доступен к покупке 14 февраля с ценником 1380 долларов.