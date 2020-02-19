Samsung Galaxy Z Flip ужасно ремонтируется

Представители компании iFixit, которая занимается разборкой любой техники и оценкой пригодности к ремонту, протестировала смартфон Samsung Galaxy Z Flip, который, что неудивительно, не является весьма пригодным для ремонта гаджетом. Это просто складной смартфон, который оборудован гибким дисплеем и уже этого хватит, чтобы при поломке своего гаджета вы в любом случае будете платить за замену дисплея, так как снять его без повреждения просто не выйдет. Также стоит сказать, что замена того же динамика или чего-то в таком духе требует дополнительных вложений, так как опять же нужно заменить дисплей. То есть, для ремонта даже самой мелкой детали нужно будет заменить довольно дорогой дисплей, а это, естественно, не очень приятно.