Samsung Galaxy Z Flip ужасно ремонтируется

2020-02-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Z Flip; [35]
Представители компании iFixit, которая занимается разборкой любой техники и оценкой пригодности к ремонту, протестировала смартфон Samsung Galaxy Z Flip, который, что неудивительно, не является весьма пригодным для ремонта гаджетом. Это просто складной смартфон, который оборудован гибким дисплеем и уже этого хватит, чтобы при поломке своего гаджета вы в любом случае будете платить за замену дисплея, так как снять его без повреждения просто не выйдет. Также стоит сказать, что замена того же динамика или чего-то в таком духе требует дополнительных вложений, так как опять же нужно заменить дисплей. То есть, для ремонта даже самой мелкой детали нужно будет заменить довольно дорогой дисплей, а это, естественно, не очень приятно.


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