Samsung Galaxy Z Flip выйдет в золотом издании Joker Harley от Caviar

Компания Caviar “одевающая” топовые смартфоны в изысканные покрытия и гравюры. И сегодня она добавил Galaxy Z Flip в свой портфель.

Тем не менее, список веб-сайта не раскрывает ничего о спецификациях и возможностях. В конце концов, Caviar заботится о том, чтобы популярные телефоны выглядели как дорогие аксессуары, а не из-за того, какой процессор находится внутри и сколько оперативной памяти у устройства.

Золотая версия Samsung Galaxy Z Flip Joker Harley будет доступна за $ 6000, а версия с титановым покрытием обойдется в $ 5690. Все они доступны для предварительного заказа, а в пресс-релизе подтвердили, что Galaxy Z Flip будет объявлен на мероприятии 11 февраля.