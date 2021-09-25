Samsung Galaxy Z Flip3 испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip3, подвергнув его своим фирменным испытаниям на устойчивость к царапинам, поджиганию зажигалкой и, конечно, изгибу. Насколько прочным получился смартфон Samsung ценой в 90 тысяч рублей, смотрите сами.

Напомним, что аппарат оснащается 1,9-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 260:512 пикселей, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, топовой платформой Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной мощностью 10 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, водонепроницаемостью (IPX8) и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip3
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