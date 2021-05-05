Samsung Galaxy Z Flip3 показали на новых рендерах

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о новом складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip3 — в сети даже неофициальное видео появилось. И журналисты LetsGoDigital объединилась с графическим дизайнером Джузеппе Спинелли для создания 3D-рендеров Galaxy Z Flip3 на основе просочившегося промо-ролика, чтобы пользователь понимал, как смартфон будет выглядеть в итоге. Важно уточнить, что Galaxy Z Flip3 может похвастаться двухцветным дизайном — он имеет черную верхнюю часть, на которой находится дополнительный экран и вертикальная система с двумя камерами. Оставшаяся часть имеет другой цвет. Ходят слухи, что может быть восьми разных цветов — серый, белый, фиолетовый, зеленый, черный, бежевый, синий и розовый.