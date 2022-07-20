Samsung Galaxy Z Flip4 и Fold4 показали на рендерах

В сети появились качественные изображения складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold4 и Flip4, официальная презентация которых ожидается 10 августа. Судя по рендерам, новинки не будут кардинально отличаться от нынешнего поколения в плане дизайна.

Что до технических характеристик, меньшей модели прочат процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый складной дисплей с частотой обновления 120 Гц, дополнительный 2,1-дюймовый sAMOLED-экран, 8 ГБ ОЗУ, основную камеру с главным модулем разрешением 12 Мп и батарею ёмкостью 3700 мАч. Старшая модель получит платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 7,6-дюймовый гибкий экран с подэкранной камерой и тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

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