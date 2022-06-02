Samsung Galaxy Z Flip4 получит флагманский процессор

До официального мероприятия, на котором представят смартфон Samsung Galaxy Z Flip4, еще как минимум пара месяцев, но мы уже знаем, как будет выглядеть смартфон, благодаря просочившимся в прошлом месяце рендерам. Более того, несколько спецификаций Galaxy Z Flip4 также уже просочились, и теперь появился полный список характеристик Galaxy Z Flip4, который дает более четкое представление о складном смартфоне Samsung текущего года. Источник утверждает, что Samsung Galaxy Z Flip4 будет работать под управлением One UI 4 на базе Android 12 из коробки и иметь процессор Snapdragon 8+ Gen 1 под капотом с 8 ГБ ОЗУ и двумя вариантами встроенного накопителя — 128 ГБ и 256 ГБ.

Это соответствует слитым характеристикам из Geekbench, где смартфон был замечен с чипом Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и Android 12. Однако, в то время как предыдущие утечки утверждали, что Samsung Galaxy Z Flip4 будет поставляться с батареей емкостью 3400 мАч, источник сегодняшней информации говорит, что смартфон будет оснащен батареей емкостью 3700 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт и беспроводной зарядки 10 Вт (Flip3 поставлялся с проводной зарядкой 15 Вт). Также Galaxy Z Flip4 будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+ и 120 Гц с отверстием в центре для 10-мегапиксельной селфи-камеры. Внешний AMOLED-экран, который больше, чем у Flip3 (2,1 дюйма против 1,9 дюйма), будет дополнен 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Звучит достаточно интересно.