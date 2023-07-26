Samsung Galaxy Z Flip5 получил огромный внешний экран

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов пятым поколением модели Galaxy Z Flip5, которая появится в продаже 11 августа по цене в 1000 и 1200 долларов за версии с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 720:748 пикселей и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.3 LE, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1.1.

Объявлена дата выхода флагмана Sony Xperia 1 V …
Компания Sony опубликовала видеотизер, раскрывающий дату выхода флагманского смартфона Xperia 1 V. Итак, …
Google Pixel 8 получит поддержку беспроводной зарядки…
В базе данных регулятора Wireless Power Consortium обнаружилась информация о смартфоне Google Pixel 8, ко…
Redmi Note 9 получит MIUI 14…
Недавно компания Xiaomi добавила смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9 в список моделей, которые больше не буд…
Глобальную версию Red Magic 8S Pro оценили в 650 евро …
Компания Nubia представила глобальную версию геймерского смартфона Red Magic 8S Pro, который уже продаетс…
Redmi Note 12S обойдется в 22 тысячи рублей …
Профильное издание Mobiltelefon раскрыло российские цены на смартфон Redmi Note 12S, который был представ…
Технология Li-Fi получила полноценную спецификацию…
Сегодня Институт инженеров электротехники и электроники опубликовал протокол 802.11bb в качестве стандарт…
Vivo S17e будет поддерживать 80-Вт зарядку …
В этом месяце компания Vivo представит в Китае смартфоны Vivo S17e, S17 и S17 Pro. Сегодня в базе данных …
Qualcomm представила технологию S3 Gen 2 Sound…
Вчера компания Qualcomm официально представила совершенно новый модуль Qualcomm S3 Gen 2 Sound, который х…
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor