Samsung Galaxy Z Flip5 получил огромный внешний экран

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов пятым поколением модели Galaxy Z Flip5, которая появится в продаже 11 августа по цене в 1000 и 1200 долларов за версии с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 720:748 пикселей и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.3 LE, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1.1.