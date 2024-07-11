Samsung Galaxy Z Flip6 оценили в 120 тысяч рублей

Сотовый оператор МТС объявил о старте приема предзаказов на складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6, который оценен в 120 и 130 тысяч рублей за конфигурации с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Начало розничных продаж запланировано на 24 июля. Аппарат доступен в серой, голубой, мятной и желтой расцветках, а бонусом предзаказа станут беспроводные наушники Samsung Buds3 Pro.

Напомним, что новинка характеризуется 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, 3,4-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 748:720 точек и частотой обновления 60 Гц, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2460:1080 точек и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, испарительной камерой, АКБ ёмкостью 4000 мАч, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (ультраширик), фронтальной камерой разрешением 10 Мп и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP48.
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