Samsung Galaxy Z Flip6 оценили в 120 тысяч рублей

Напомним, что новинка характеризуется 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, 3,4-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 748:720 точек и частотой обновления 60 Гц, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2460:1080 точек и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, испарительной камерой, АКБ ёмкостью 4000 мАч, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (ультраширик), фронтальной камерой разрешением 10 Мп и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP48.