Samsung Galaxy Z Fold 2 готовится к релизу

Какое-то время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что складные смартфоны с гибким дисплеем не будут пользоваться популярностью, ведь это очень дорого и не совсем надежно. В итоге оказалось, что частично пользователи были правы, ведь складные смартфоны действительно оказались очень дорогими и их дисплеи имеют крайне низкий порог повреждения. Однако Samsung Galaxy Z Fold 2 все же все равно выйдет, так как производитель не планирует отрекаться от складных смартфонов и работать в направлении стандартных решений. Это радует, ведь рано или поздно у пользователя появится возможность получить более-менее доступное решение и тогда можно будет отойти от классических смартфонов. Ждем релиза новинки.