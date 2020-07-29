Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на живом фото

В сети появилось первое фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии, на гибком дисплее которого можно увидеть название модели и логотип Android. Напомним, что официальная презентация устройства состоится 5 августа, а старт продаж ожидается 20 сентября.

По предварительным данным, смартфон получит два аккумулятора по 2275 мАч и 2090 мАч (в сумме 4365 мАч), поддержку зарядки мощностью 25 Вт в режиме 11,0 В/2,25 A, улучшенный 7,7-дюймовый гибкий экран с разрешением 2213:1689 пикселей, соотношением сторон 11,8:9 и частотой обновления изображения 120 Гц, 6,23-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2267:819 пикселей и соотношением сторон 24,9:9, а также тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 16 Мп и 64 Мп.
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