Samsung Galaxy Z Fold 2 засветился на рендерах

Сайт Samsung Bulgaria опубликовал рендеры гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2 в защитных чехлах, предварительная презентация которого состоялась 5 августа. Пока известно, что Galaxy Z Fold 2 получил 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний дисплей, топовый восьмиядерный дисплей Snapdragon 865 Plus, модем Snapdragon X55 5G, тройную тыльную камеру и симметричный порт USB Type-C. Старт продаж устройства намечен на сентябрь – ориентировочная цена составляет 2000 долларов. Что до изображенного кожаного чехла Leather Cover, то он выйдет в чёрной, коричневой и зелёной расцветках, а его размеры составят 64,8:162,7:10,9 мм.