Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra показали на качественном рендере

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал качественное изображение складного смартфона Samsung Galaxy Fold 3, который еще не был представлен официально. Отметим узкие рамки вокруг главного дисплея, дизайн тыльной камеры в духе Samsung Galaxy S21 Ultra и наличие комплектного стилуса. Ранее Гескин опубликовал достоверные рендеры iPhone X и Samsung Galaxy Fold 2 задолго до их официального дебюта.

По предварительным данным, аппарат получит отсек для стилуса, флагманскую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, ультратонкое стекло (UTG), внешний дисплей с разрешением Full HD, а также основную многомодульную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп. Дебют смартфона ожидается осенью этого года.