Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на фото

В сеть утекли фрагменты из рекламных материалов компании Samsung, посвященных смартфонам Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Официальная презентация новинок состоится уже сегодня.

По предварительным данным, Samsung Galaxy Z Fold 3 получит гибкий 7,6-дюймовый экран с разрешением 2208:1768 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, внешний 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2260:832 пикселя, одну подэкранную камеру разрешением 4 Мп, одну обычную селфи-камеру на 10 Мп, тройную основную камеру с модулями по 12 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч и поддержку беспроводной зарядки. Цена на него стартует с 1900 долларов.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold 3
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