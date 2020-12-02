Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 108-Мп камеру

В сети появилась очередная порция подробностей о топовом складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3, выход которого ожидается в следующем году. Итак, аппарат получит флагманскую восьмиядерную платформу Snapdragon 875, ультратонкое стекло (UTG), фирменный стилус S Pen, а также основную многомодульную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп. Отметим, что Galaxy Z Fold второго поколения имеет в своем распоряжении 12 Мп сенсоры. Что до цены, то она останется на уровне предшественника – то есть, около 2000 долларов. Впрочем, это пока сильно предварительные характеристики и до официальной презентации они могут измениться.