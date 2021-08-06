Samsung Galaxy Z Fold 3 получит пять камер

Немецкое издание WinFuture раскрыло подробности о характеристиках складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3, официальный релиз которого состоится 11 августа. Итак, аппарат получит гибкий 7,6-дюймовый дисплей с разрешением 2208:1768 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, внешний 6,2-дюймовый экран с разрешением 2260:832 пикселя, одну подэкранную камеру разрешением 4 Мп, одну обычную селфи-камеру на 10 Мп, тройную тыльную камеру с модулями по 12 Мп, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч и поддержку беспроводной зарядки.