Samsung Galaxy Z Fold 4 и Xiaomi Mix Fold 2 сравнили на фото

В сети появились первые фотографии, на которых сравниваются представленные на днях флагманские складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Xiaomi Mix Fold 2. Автор снимков, инсайдер Ice Universe, делает акцент на серьезной разнице в толщине устройств – у китайского флагмана она равна 5,4 мм в разложенном состоянии и 11,4 мм в сложенном. Прежде всего в глаза бросается толщина корпуса в сложенном и разложенном состояниях. Такой тонкой новинка получилась благодаря новому шарнирному механизму. Нельзя не отметить, что Xiaomi Mix Fold 2 стоит намного дешевле прямого конкурента – 1335 долларов против 1800 долларов. Но какой смартфон окажется популярнее у покупателей, покажет время.