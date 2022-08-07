Samsung Galaxy Z Fold 4 показали на фото

Сетевые источники опубликовали фотографии складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, официальный релиз которых ожидается 10 августа. Дизайн грядущих новинок был давно раскрыт надежными инсайдеры, но источник рассказал об одной немаловажной детали. По его словам, складка на дисплее Galaxy Z Flip 4 присутствует, но она не такая заметная, как в прошлом поколении.

Что до технических характеристик, старшей модели Samsung Galaxy Z Fold 4 приписывают наличие до 512 ГБ флеш-памяти, до 12 ГБ оперативной памяти, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 7,6-дюймовый гибкий экран с частотой обновления 120 Гц и тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом.