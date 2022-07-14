Samsung Galaxy Z Fold 4 получит до 512 ГБ флеш-памяти

Авторитетный информатор Эван Блэсс (evleaks) поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 4, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит версии на 128, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти. Варианта на 1 ТБ энергонезависимой памяти не будет. Что до максимального объема ОЗУ, то он должен составить 12 ГБ. Смартфон выйдет в бежевой, серо-зеленой, фантомно-черной и бордово-красной расцветках.

По предварительным данным, Samsung Galaxy Z Fold 4 также получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 7,6-дюймовый гибкий дисплей с подэкранной камерой, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом.