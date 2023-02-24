Samsung Galaxy Z Fold 5 станет тоньше и легче

Складные смартфоны постепенно захватывают рынок и предоставляют пользователям возможности, которых у обычных смартфонов нет и не будет. Например, вы можете носить в кармане компактный гаджет, который практически не отнимает места, но при желании можно совершенно спокойно достать устройство, раскрыть его и получить вполне достойную диагональ дисплея. Проблема только в том, что механизм складывания и раскладывания достаточно сложный и хрупкий, так что попадание любой пыли или мусора может вывести его из строя. Соответственно, в Samsung решили пока что отложить кардинальные изменения в этом направлении и сделать упор именно на шарнире — в Galaxy Z Fold 5 будет новый механизм, который существенно улучшили по сравнению с текущим поколением.

Пока что никаких технических деталей нового смартфона у нас нет, но инсайдеры сообщают, что новый механизм станет меньше, при этом прочнее и долговечнее. За счёт этого производитель сможет уменьшить толщину самого смартфона, позволив сделать устройство более лёгким. Нельзя сказать, что изменения будут прямо кардинальными, но если компания улучшит шарнир и механизм действительно не будет бояться мусора и пыли, то это просто отличные новости для следующих поколений устройств. Всё же складные смартфоны пользуются спросом на рынке и покупателям нравится, что этот сегмент электроники развивается. Будем надеяться, что устройства ещё и доступнее станут, чтобы вытеснить обычные смартфоны буквально в момент.